Женщина 55 лет и мужчина 61 год скончались за минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19. По данным оперативного штаба на 10.00 4 мая за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека.

Всего в регионе к настоящему моменту выявлен 681 зараженный коронавирусом. Среди инфицированных 28 детей. 150 человек выздоровели, скончались девять. В отделениях интенсивной терапии и реанимации находятся 36 больных коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 12 пациентов.

В детской больнице №3 на лечении — 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска содержится 711 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, трое – в Сузунскую, и по одному в Карасукскую и в Маслянинскую ЦРБ.

Всего в области проведено 41 406 тестов на коронавирус.

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