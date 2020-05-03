На одном из крупнейших производителей БАДов в России после массового заражения сотрудников запущена автоматическая система обеззараживания воздуха на производственных участках и введены усиленные санитарные протоколы. Об этом сообщили «Вести Алтай» со ссылкой на ответ краевого Управления Роспотребнадзора.

На Бийском фармацевтическом предприятии «Эвалар» 29 апреля было выявлено сразу 10 заболевших коронавирусной инфекцией. По данным краевого Управления Ропотребнадзора все случаи подтверждены лабораторно. Инфицированные сотрудники помещены в инфекционный стационар, а еще 30 сотрудников компании, контактировавших с ними, отстранены от работы — они сами и члены их семей отправлены на самоизоляцию.

На предприятии вводятся усиленные санпротоколы, на производственных участках запущена автоматическая система обеззараживания воздуха.

«Значительная часть сотрудников производственных цехов будет отправлена в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, останутся работать только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов, — сообщили «Вестям Алтая» в компании. — Для тех, кто останется работать, будет ужесточен медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19».

ЗАО «Эвалар» — крупнейший производитель биологически активных добавок (БАД) в России. В 2019 году, по оценке DSM Group, на долю компании пришлось 17,1% объемов продаж, а годовой объем превысил 10 миллиардов рублей. Общая численность сотрудников «Эвалара» составляет более 1300 человек.

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