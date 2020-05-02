Росимущество в Новосибирске напоминает контакты для консультаций по вопросам получения льгот субъектам МСП

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Контактные данные ответственных лиц, по которым субъекты МСП могут получить консультацию по вопросам получения льгот

Контактные данные ответственных лиц, по которым субъекты МСП могут получить консультацию по вопросам получения льгот в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 г. No 670-р

Контактные данные ответственных лиц:

Аршанская Ольга Викторовна — начальник отдела регистрации права собственности Российской Федерации, разграничения и распоряжения земельными участками.
Тел.: 8 (383) 218-82-05, моб +7 913-924-53-70.

Нехаев Андрей Иванович — начальник отдела аренды и экспертизы государственного имущества.
Тел.: 8 (383) 223-09-67, моб +7 913-987-37-93

Материалы, разъясняющие вопросы применения распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 г. No 670-р(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. No 968-р), а также шаблоны заявления субъекта МСП для получения льгот, размещённые на сайте ЦА Росимущества.

Статистика обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области по состоянию на 1 мая 2020 года:

10 обращений арендаторов, из них:

  • 8 обращений по отсрочке (по 10 договорам)
  • 2 обращения по освобождению (по 2 договорам)

По отсрочке:

  • Заключено 3 дополнительных соглашения;
  • На подписании 7 дополнительных соглашения.

По освобождению:

  • 2 обращения по освобождению от уплаты арендных платежей;
  • 1 дополнительное соглашение заключено;
  • 1 подготовлено на подписании у арендатора.
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