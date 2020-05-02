Росимущество в Новосибирске напоминает контакты для консультаций по вопросам получения льгот субъектам МСП

Контактные данные ответственных лиц, по которым субъекты МСП могут получить консультацию по вопросам получения льгот в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 г. No 670-р
Контактные данные ответственных лиц:
Аршанская Ольга Викторовна — начальник отдела регистрации права собственности Российской Федерации, разграничения и распоряжения земельными участками.
Тел.: 8 (383) 218-82-05, моб +7 913-924-53-70.
Нехаев Андрей Иванович — начальник отдела аренды и экспертизы государственного имущества.
Тел.: 8 (383) 223-09-67, моб +7 913-987-37-93
Материалы, разъясняющие вопросы применения распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 г. No 670-р(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. No 968-р), а также шаблоны заявления субъекта МСП для получения льгот, размещённые на сайте ЦА Росимущества.
Статистика обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области по состоянию на 1 мая 2020 года:
10 обращений арендаторов, из них:
- 8 обращений по отсрочке (по 10 договорам)
- 2 обращения по освобождению (по 2 договорам)
По отсрочке:
- Заключено 3 дополнительных соглашения;
- На подписании 7 дополнительных соглашения.
По освобождению:
- 2 обращения по освобождению от уплаты арендных платежей;
- 1 дополнительное соглашение заключено;
- 1 подготовлено на подписании у арендатора.