Скончавшийся от коронавирусной инфекции больной, по данным оперштаба никуда из Новосибирска не выезжал и ни с кем из ранее выявленных инфицированных не общался.

73-летний мужчина поступил 22 апреля с пневмонией на машине скорой помощи в больницу №11, где ему был сделан тест на коронавирус. Диагноз «коронавирусная инфекция» был лабораторно подтвержден. Тяжелая пневмония развилась на фоне сопутствующих заболеваний — ишемической болезни сердца и кардиосклероза.

На 19.00 на 1 мая в Новосибирской области по данным оперативного штаба зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались пятеро пациентов.

1419 жителей области находятся под медицинским наблюдением, 12 039 – с наблюдения сняты.

Напомним, по данным на утро 1 мая в регионе за сутки заразились коронавирусом 55 человек.

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