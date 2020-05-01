Меры по выходу из кризиса обсудили предприниматели и депутаты Новосибирской области

В Законодательном собрании Новосибирском области 29 апреля состоялась встреча с предпринимателями. Ее участники обсудили федеральные и региональные меры, уже принятые для стабилизации экономической ситуации в регионе и предложения бизнес-сообщества.

«В сегодняшней ситуации для любого бизнесмена отсрочка выплаты налогов или получение кредита для выплаты зарплаты, который все равно надо будет отдавать, недостаточные меры, — заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Мы точно будет на областном уровне помогать. Но я хочу, чтобы все понимали, по оценкам областного министерства финансов мы недополучим 13 миллиардов рублей дохода. Это большая сумма для нас, но, тем не менее, будем находить варианты кредитоваться, будем разрабатывать программы. Задача сейчас не только пройти этот сложный период, когда стоит бизнес, когда люди остаются без работы. Но мы должны найти решения для того, чтобы бизнес начал развиваться».

И. о. министра экономического развития Лев Решетников и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказали предпринимателям о мерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь это перенос срока уплаты налогов для наиболее пострадавших отраслей, снижение страховых взносов, отсрочка платежей по кредитам и арендной плате.

В свою очередь предприниматели рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются. Так директор частной школы «Юнион» в Новосибирске Екатерина Орлова сообщила, что несмотря на то, что образовательное учреждение уже два месяца работает в режиме дистанционного обучения, они вынуждены платить арендную плату муниципалитету. Андрей Шимкив пообещал лично решить этот вопрос.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев обратил внимание на путаницу с ОКВЭД, из-за чего многие перевозчики в отличие от посредников не могут получить субсидию.

Представители Ассоциации малоформатной торговли и крупных торговых центров внесли свои предложения по возобновлению работы, пообещав строго соблюдать нормы производственного контроля и санитарные требования, необходимые в сегодняшней ситуации.

«Четкого алгоритма поддержки мы не увидели, — заявил руководитель ООО «Альянс строительных технологий» Николай Файзхрахманов. — Что касается вот этой презентации министерства экономразвития по господдержке, то, как Андрей Иванович сказал, дайте результат! Вот полтора месяца мы в таком пике. У меня 25 человек, которые официально трудоустроены. Половину из них мы с февраля перевели на полставки. Впереди – две недели выходных. В мае мы получим ноль. Аренду частный арендодатель нам не простит. Скажет: «Ребята, я ничего не знаю. Вывозите станки». Я прошу возможность предоставления более гибкой помощи со стороны министерства промышленности и предпринимательства по поводу ОКВЭДов, по поводу критериев по заработной плате, потому что мы сейчас не сможем получить господдержку, так как вынуждены были ее снизить».

Андрей Шимкив напомнил о важности того, чтобы меры федеральной поддержки, были доступны для предпринимателей на местах.

«Но еще более важно вычленить то, что можем сделать мы, — заявил спикер Законодательного собрания. – Земля, налог на землю, госконтракты, другие направления. Так, для понимания, у нас рынок питания школ и больниц порядка 8 миллиардов рублей. Надо, чтобы поставками занимались не ООО Кемерово и Алтай, а наши предприниматели. Нужно индивидуально работать с каждым».

«За последний месяц в Законодательное собрание поступило очень много обращений, — отметила заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. На сегодняшнюю встречу мы пригласили представителей разных отраслей экономики. И для меня было удивительно – практически никто не говорил: «Дайте денег». Предлагались меры межведомственного и отраслевого взаимодействия для скорейшего выхода из сложившейся ситуации, уменьшения убытков для предприятий. И многие предприниматели уже сегодня получили ответы на вопросы, с которыми пришли».

Ирина Диденко пообещала, что все поступившие от предпринимателей предложения и наработки депутаты будут аккумулировать, анализировать, обсуждать с правительством области.

«После поступления очередного пакета антикризисных мер от правительства России мы будем работать с Государственной думой по тем инициативам, предложениям, которые появились у нас в регионе, — подчеркнула депутат. – Будем выходить с инициативой разработки новой программы поддержки по отраслям. Конечно, в такой программе должны учитываться поотраслевые направления и территориальные особенности тех или иных наших районов. Это меры, направленные на восстановление и дальнейшее развитие экономики Новосибирской области».

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