Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на прошедшей накануне сессии заявили о намерении переписать закон о контрольно-счетной палате региона, существенно урезав при этом полномочия руководства контрольного органа.

30 апреля на сессии регионального парламента председатель областной КСП Елена Гончарова представила отчет о работе контрольного органа за 2019 год. Сам отчет, ранее представленный комитетам заксобрания, вопросов у депутатов не вызвал. Как выяснилось, претензии появились к контролирующем органу в целом. Участвующий в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции депутат от «Единой России» Алексей Андреев на всякий случай напомнил, что КСП является инструментом парламентского контроля за расходованием бюджетных средств. Федеральный закон наделяет депутатами полномочиями по формированию палаты, постановке задач. «Чего нет, к сожалению, в нынешней редакции новосибирского закона о КСП», — пояснил парламентарий. Он предложил создать рабочую группу для устранения этого упущения. Тему продолжил его коллега по депутатскому корпусу, член комитета по аграрной политике Роман Яковлев. Он напомнил о том, что закон о КСП был принят в 2011 году, а 9 лет – «достаточно длительный период». Он также согласился с тем, что в работе КСП были «достигнуты определенные результаты, но при этом высказывались мысли о недостаточном взаимодействии с депутатским корпусом». «Иногда такая информация порождает предположения, что орган, созданный для депутатского контроля, пытается решить вопросы, связанные с чьими-то личными интересами», — внезапно заявил депутат. Уточнять природу предположений и их источник парламентарий не стал, ограничившись предложением внесения изменений в закон о КСП «для пресечения спекулятивных мнений». Предложенные им изменения носили довольно радикальный характер, к примеру, передача прав на утверждение структуры контрольного органа от председателя палаты депутатам. «Возможно пересмотреть норму об исключительном праве председателя КСП вносить кандидатуры заместителей и аудиторов, наделив этим правом, к примеру, комитеты», — сказал Роман Яковлев.

Очевидно, прозвучавшие предложения не были единодушным мнением депутатского корпуса – начали звучать выступления в защиту контрольно-счетной палаты и ее председателя. «Кто хотел, тот спокойно работал с КСП. Все зависит от нашего желания работать с ними. Благодарю вас за плодотворный совместный труд», — сказал член бюджетного комитета Валерий Червов. Коллегу поддержал соратник по комитету, заместитель председателя регионального парламента Владислав Савельев. В противовес выступавшим ранее, он предложил дать контрольному органу больше полномочий. «Как член бюджетного комитета отмечу, что всегда получал исчерпывающие ответы, не видел никаких проблем. И даже «сверху» иногда можно было услышать, что нет некоторых полномочий у КСП, и депутаты это понимали. Нужно давать им больше полномочий от нас, тогда, наверное, все будет гораздо лучше», — сказал депутат.

Итог выступлений подвел заместитель председателя комитета государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Он дипломатично указал на качественную работу КСП, но при этом признал необходимость пересмотра закона о палате. «Учитывая то, что КСП – эффективный инструмент финансового контроля, может, как-то усилить профилактическую сторону. Не выявление и наказание, а профилактика. Посмотреть, каким образом в законе можно прописать более тесное взаимодействие», — предложил парламентарий. После этого депутаты были готовы перейти к голосованию по принятию отчета контрольно-счетной палаты, однако процесс прервала председатель КСП. «А последнее слово мне не положено?», — поинтересовалась Елена Гончарова, вежливо улыбаясь. Судя по реакции главы КСП, выступления депутатов с предложением урезать председательские полномочия стали для нее неожиданностью. «Жалко, не было предварительного разговора ни на одном комитете со мной…Депутата Яковлева вот первый раз за 5 лет увидела…», — сказала Елена Гончарова. Однако вступать с депутатами в прения она не стала, напомнила, что в парламенте уже есть рабочая группа по внесению изменений в закон о КСП и предложила депутатам сотрудничество. «Готовы помочь вам переписать закон о контрольно-счетной палате», — еще более подчеркнуто вежливо предложила Елена Гончарова. «Мы сами перепишем, если надо будет», — не выдержал спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

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