Всего в регионе по данным оперштаба зарегистрировано на 1 мая 526 случаев заражения COVID-19, из них 25 инфицированных – дети.

На 11.00 1 мая в Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена лабораторно еще у 55 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения COVID-19, в том числе 25 детей. Выздоровели 105 человек, четверо скончались.

32 человека находятся в отделениях реанимации, в том числе семь больных – на ИВЛ.

В детской больнице №3 госпитализировано 117 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

С подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска находится 649 взрослых пациентов, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два – в Черепановскую ЦРБ, ттри – в Сузунскую.

Напомним, названы категории новосибирцев с наибольшим числом заражений коронавирусом.

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