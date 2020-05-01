Владимир Путин в четверг назначил исполнение обязанностей главы правительства России на первого вице-премьера Андрея Белоусова в связи с тем, что у Михаила Мишустина подтвердился коронавирус, сообщает ТАСС.

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что у него был выявлен коронавирус. Глава кабинета министров сообщил о своей болезни президенту Владимиру Путину во время видеосвязи.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей», — сообщил Мишустин. Он также доложил Владимиру Путину, что будет находиться в контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с президентом РФ по всем основным вопросам.

Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Исполняющим обязанности главы правительства Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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