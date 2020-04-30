Глава Новосибирской области Андрей Травников, посетивший 30 апреля площадку строительства многофункциональной ледовой арены, подчеркнул, что сроки окончания работ на объекте не переносятся. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Главе области доложили о ходе строительства объектов транспортной инфраструктуры и продемонстрировали устройство монолитной фундаментной плиты будущей арены. Андрей Травников посетил также строительную площадку станции метро «Спортивная».

«Сегодня подрядчик работает в графике, идёт заливка фундаментной плиты – осталось завершить 4-й сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа Президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки. Очень важным было своевременное решение о возобновлении с 13 апреля работы наших промышленных предприятий – это означает, что не разорвались производственные кооперационные связи и этот важный объект не пострадал. Он особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена. Именно сейчас важно обеспечить работой и наших строителей и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки», – отметил губернатор.

Кроме того, он проконтролировал реализацию профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса на территории стройплощадок, ведущих свою деятельность в период эпидемии COVID-19.

В соответствии с поручениями президента Вдадимира Путина по вопросу строительства многофункциональной арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске от 08.02.2018 года № Пр231, 08.02.2018 № Пр-232 и от 21.06.2018 № Пр-1063, решением конгресса международной федерации хоккея на льду (IIHF) от 28.05.2018 «О проведении в городе Новосибирске чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодёжных команд 2023 года» принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске», объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска и благоустройства прилегающей территории.

Ввод в эксплуатацию ледовой арены, а также объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 30 июня 2022 года.

Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3 294 678,90 тысяч рублей, из них из федерального бюджета – 1 404 000,00 тысяч рублей, из областного бюджета – 1 890 678,90 тысяч рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10 с половиной миллиардов рублей.

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