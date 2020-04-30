Когда Система быстрых платежей ЦБ РФ заработала в начале 2019 года, было объявлено, что до конца года она будет бесплатной, хотя средняя комиссия на P2P перевод на тот момент составляла 1%. С начала 2020 года Национальная система платежных карт ввела комиссию для банков-пользователей от 5 копеек до 3 рублей за каждый перевод, в зависимости от суммы, после чего банки стали вводить комиссию уже от себя. Но сейчас регулятор снова решил сделать систему бесплатной – правда не для всех.

По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма переводов через Систему быстрых платежей будет больше 100 тысяч рублей, то комиссия по ним будет не более 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года доступ к Системе быстрых платежей имеют клиенты 55 банков-участников, в том числе все системно значимые – с 1 апреля к СБП присоединился и Сбербанк, который до этого использовал свою систему переводов. До 1 октября к Системе быстрых платежей должны подключиться большинство российских банков. И не только банков. Всего, по данным ЦБ, заявки на подключение уже подали более 160 финансовых организаций.

На 1 марта этого года россияне через СБП провели почти 10 млн операций на сумму свыше 85 млрд рублей. Средний перевод составил 8,6 тысяч рублей.

«Жители Новосибирской области с каждым годом активнее переводят деньги с помощью банковских карт. Если в 2018 году в среднем каждый житель области перевел деньги по картам 27 раз, то в 2019 – уже 39 раз. В этом смысле самоизоляция еще больше усилит эту тенденцию и спрос на безналичные транзакции», – отметил Павел Вернер.

По итогам 2019 года денежные переводы по банковским картам в Новосибирской области выросли на 40%. Жители Новосибирской области 108 млн раз перевели деньги между счетами с помощью банковских карт. Общая сумма таких транзакций составила 605 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом количество переводов выросло на 41%, а их объем увеличился на треть. На долю переводов приходится больше половины всего объема безналичных транзакций по картам.

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