В настоящее время по данным оперштаба в Томской области подключены к аппаратам ИВЛ пятеро пациентов с COVID-19.

В Томске зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, входил в группу риска и имел тяжелые сопутствующие заболевания.

«На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжёлая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность», – сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев.

Напомним, за прошедшие стуки в Новосибирской области выявлено еще 35 новых инфицированных коронавирусом.

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