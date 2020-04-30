Сбербанк включился в программу снижения ставок по ипотеке

Сбербанк включился в реализацию госпрограммы по выдаче ипотеки на новостройки по 6,4% годовых, причем здесь делают это в онлайн-формате. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке.

Максимальная сумма кредита по данной программе составляет 3 млн рублей в большинстве регионов, в т.ч. в Сибири. Первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, квартиры от застройщиков-партнеров Сбербанка можно приобрести с дополнительным дисконтом от базовой процентной ставки – 4 п.п. на период строительства до даты ввода объекта в эксплуатацию, либо 1,4 п.п. на весь срок кредита. Таким образом, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 2,4% годовых. Комплексное предложение от застройщиков-партнеров распространяется и на семьи с детьми, которые подпадают под программу господдержки. Если базовая ставка на новостройку для них – 5% годовых, то с дополнительным дисконтом от партнеров – от 1%.

«На период действия режима самоизоляции, мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру без поездок в банк, – говорит заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. – Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Подчеркну, сотрудники выезжают домой к клиентам в период самоизоляции, они должным образом проинструктированы и соблюдают все рекомендованные требования безопасности».

Сегодня в Новосибирске 9 застройщиков-партнеров, которые предлагают квартиры в новостройках по сниженным ставкам:

ООО «Брусника» (дом на ул. Никитина);

ООО «Вира-Строй-Девелопмент» (дом на ул. Немыткина);

ООО СЗ «Аркетта Девелопмент» (ЖК «Булгаков»);

ООО «Аква сити» (ЖК «Ясный берег»);

ООО СЗ «Квартал» (II очередь ЖК «Онега»);

ООО «Вира-строй-Н» (ЖК «Свобода»);

ООО «ГСФ» (дом на ул. Декабристов, 115);

ООО СЗ «Акация на Ватутина» (ЖК «Акация на Ватутина»);

ООО «Расцветай на Маркса» (ЖК «Расцветай на Маркса»).

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