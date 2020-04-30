Новосибирский депутат-коммунист обвинил застройщика в эскалации конфликта

На прошедшей в четверг сессии Законодательного собрания Новосибирской области коммунист Владимир Карпов обвинил коллегу по депутатскому корпусу Илью Полякова в «переводе работы в конфликтную плоскость». Поводом стал упрек в адрес городских властей относительно темпов расселения ветхого жилья.

Комментируя прозвучавший на сессии отчет уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой, член комитета по строительству, председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков предложил омбудсмену проверить темпы расселения аварийного и ветхого жилья в Новосибирске. По данным парламентария, в Новосибирске 1,3 тыс. многоквартирных домов имеют высокую степень износа. За прошедший год было расселено всего 19 домов. «При таких темпах граждане, живущие в бараках, получат новое жилье примерно к 2064-му году. Многим к тому времени оно будет уже неинтересно. Судя по падающим темпам расселения, для мэрии эта проблема неинтересна», — заявил Илья Поляков. Он добавил, что это может быть нарушением прав на жилье, и поинтересовался у омбудсмена, как она намерена реагировать на информацию. Нина Шалабаева не стала спорить с выступавшим, согласившись с тем, что право на жилье гарантировано гражданам Конституцией РФ.

Однако на этом обсуждение не закончилось. Упреки в адрес мэрии Новосибирска вызвали возмущение депутата от КПРФ, заместителя председателя регионального парламента Владимира Карпова. «Интересно, как это связано с отчетом уполномоченного по правам человека? Заранее зная, что подробно ответить на эти огульные обвинения невозможно…Что это вообще такое? Как это квалифицировать? Если мы и дальше будем потакать подобного рода выступлениям наших коллег-депутатов, думаю, что наша содержательная работа перейдет в конфликтную плоскость. Илья Леонидович! Вы – замечательный комитет. Содержательно работаете. Если хотите поставить эту тему, и не знаете, как ставить и обсуждать, то я возмущен крайне!», — отчитал коллегу парламентарий.

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