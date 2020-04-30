Министр здравоохранения Новосибирской области Костантин Хальзов в ходе пресс-брифинга 30 апреля вновь затронул тему очередей из скорых, а также дал официальный комментарий по поводу того, есть ли заболевшие среди представителей власти.

«Сейчас в работе скорых существует техническая сложность: больница №11 – это не только COVID-центр, но еще и сортировочный центр для тех, кто поступает с внебольничной пневмонией, – прокомментировал министр. – Пересечения пациантов, которых привозят на анализ, в приемном покое допускать нельзя».

На вопрос о состоянии главы Колыванского района НСО Евгения Артюхова, который, по информации некоторых СМИ, госпитализирован с диагнозом COVID-19, Константин Хальзов ответил, что не вправе разглашать личные данные других людей: «Обратитесь к нему сами, пусть он сам расскажет, если хочет». По поводу других представителей власти министр ответил, что подтверджденной информации о заболевших у него нет.

Сам Евгений Артюхов информацию о поступлении в больницу опроверг на собственной странице в соцсети.

Всего на сегодня в регионе 471 подтвержденный случай коронавируса, из них за последние сутки – 35. В том числе 79 – это люди, так или иначе связанные с медициной. 78 человек выписались из больниц.

Также министр здравоохранения сообщил о том, что к восьми имеющимся лабораториям, где проводятся тесты на COVID, может добавиться девятая, на базе Биотехнопарка. «Но сначала она должна получить одобрение Роспотребнадзора и когда оно будет получено, можно начинать проводить тесты».

Тем не менее, по его словам, больше мест для проведения тестов в регионе нет – все задействованы.

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