Андрей Шимкив: «Для бизнеса сейчас главное выжить после снятия ограничений»

Новосибирские банки вынесли 650 положительных решений о полугодовой отсрочке уплаты кредитов для бизнеса на сумму более миллиарда рублей. Об этом на сессии Законодательного собрания Новосибирской области сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников.

На сессии регионального парламента глава минэкономразвития представил обобщенный пакет мер господдержки бизнеса и промышленности, который ранее уже обсуждался с депутатами. По словам Льва Решетникова, меры, в том числе, включили отсрочку для субъектов малого и среднего бизнеса на уплату основного долга по кредитам. По процентам компания за этот период будет платить лишь треть, остальное возьмут на себя государство и банки. «По трем банкам — Сбербанк, Россельхозбанк и «Открытие» — поступило более 1,1 тыс. обращений, принято 650 положительных решений на сумму более миллиарда рублей», — рассказал Лев Решетников. Также, по словам главы министерства, начала работать такая мера поддержки, как беспроцентный займ под выдачу зарплаты для микро и малых предприятий. Банки рассмотрели 140 обращений, по 60 из них принято положительное решение на сумму, примерно, 140 млн рублей. С 1 мая начнет действовать субсидия на погашение зарплаты в размере МРОТ. По данным Льва Решетникова, в регионе ей воспользуются более 32 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

После презентации спикер регионального парламента Андрей Шимкив предложил Льву Решетникову посетить все майские заседания комитетов законодательного собрания, чтобы депутаты могли отслеживать новые меры поддержки бизнеса и вносить свои предложения. Напомним, накануне Андрей Шимкив встретился с представителями новосибирского бизнеса, которые поделились с ним своей оценкой мер господдержки и предложениями по их дополнению. «Вчера мы провели встречу с предпринимателями, выслушали их предложения. Я благодарен им, что даже в эту пору они готовы помогать. Рестораны стоят закрытые, и при этом в поликлинику еду отправляют, другие покупают медоборудование, еще что-то. Мы ждем 5 мая, когда должен быть представлен еще один пакет поддержки бизнеса, 12-го его рассмотрит Госдума, и конечно мы, на местном уровне, будем принимать решения, разрабатывать программы по выходу из ограничительных мер. Это сейчас самое главное – как выйти, чтобы бизнес мог ожить», — рассказал журналистам председатель Законодательного собрания Новосибирской области.

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