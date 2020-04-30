Подходит к концу первый месяц «не карантина, но повышенной готовности» и можно подвести какие-то первые итоги. Многим в это время пришлось изменить подход к привычным делам в быту и на работе: кому-то пришлось закрыться, кто-то перебрался в хоум-офис, а кто-то по-прежнему работает и даже больше, чем в обычные дни. К последней категории относится телеком-отрасль – и один из ее участников решил об этом рассказать. Руководитель макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий КРОМСКИЙ коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Максим СОЛОВЬЕВ на конференции «Месяц в режиме онлайн» поделились с сибиряками тем, как прошел для них апрель.

Стала ли нагрузка рекордной?

Когда всем настоятельно рекомендовали разойтись по домам, операторы закономерно ожидали роста потребления трафика – в конце концов, от потребности в общении никуда не денешься. Ожидания оправдались – за первые три недели самоизоляции абоненты Tele2 в Сибири «наговорили» на 8% больше, чем за предшествующие три недели в марте. Рост потребления мобильного интернета за тот же период составил в среднем 5% и только за первую половину апреля пользователи «накачали» порядка 60 тыс. терабайт трафика. Много? Много. Но рекордным этот прирост для оператора не стал – «пиковым» сезоном потребления по-прежнему остается начало января.

«Если брать выборку по городам, лидером по приросту как голосовых услуг, так и мобильного интернета оказался Омск, – отмечает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. – Продолжительность звонков омских клиентов увеличилась на 7%, а трафик передачи данных – на 11%. На другой стороне графика новосибирцы, которые оказались самыми спокойными – у них звонки «подросли» на 3%, трафик – на 6%».

Изменился не только объем передаваемых данных, но и их география – если раньше передаваемый трафик сосредотачивался в центре крупных городов и на транспортных узлах (например, станциях метро), то теперь нагрузка на сеть распределяется более равномерно, сместившись в сторону окраин, и почти не перемещается в течение суток. Особенно это заметно в Новосибирске. Плюс, в последние недели месяца, когда на большей части макрорегиона наступила очень теплая погода, Tele2 сразу отметили рост интернет-трафика в пригородах и дачных поселках.

В связи с этой миграцией оператор скорректировал планы технического развития. «Мы сконцентрировали свое внимание на крупных жилых массивах, пригородах, дачных поселках – рассказывает директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. – Там мы запустили порядка 40 новых базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц. Использование диапазона частот 1800 МГц позволяет разворачивать сети в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. По сравнению с LTE-2600 сигнал лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество мобильного интернета».

Также, по его словам, за первый квартал специалисты Tele2 модернизировали более 130 самых загруженных станций 4G, расширив полосу LTE на треть – с 10 МГц до 15. А уже после начала карантина еще 30 наиболее загруженных базовых станций в Сибири были модернизированы по технологии MIMO 4×4 (больше антенн на одной мачте), что позволило увеличить скорость мобильного интернета.

Карантинный месяц сильно повлиял и на сервис «Маркет Tele2», на котором пользователи могут покупать и продавать друг другу минуты, гигабайты и SMS. Если раньше основная торговля шла на рынке трафика, а самым ходовым товаром были лоты малого объема (1-3 Гб), то сейчас возникший за время самоизоляции дефицит минут оживил и это направление. Так, за месяц количество купленных «голосовых» лотов выросло на 15%, а общее количество минут в них – почти на треть. Вырос и спрос на трафик, причем не только количественно, но и качественно: увеличился и средний объем купленных лотов, количество проданных пакетов с интернетом выросло на 5%, общий объем приобретенного трафика – на 18%. Всего в Сибири с началом самоизоляции количество выставленных на продажу лотов увеличилось на 11%.

Чего хочет бизнес?

Несмотря на то, что многим компаниям пришлось если не закрыться, то как минимум «ужаться», другие за этот месяц очень активно интересовались телеком-сервисами – прежде всего из-за перехода многих задач в дистанционный формат. Так, по словам Максима Соловьева, за апрель спрос на тарифные планы с большим объемом интернет-трафика в бизнес-сегменте вырос примерно на 10. Продажи гаджетов для мобильного интернета – LTE-модемов, роутеров и так далее – выросли в среднем на 5%. Также на 5% выросло число корпоративных клиентов, меняющих действующий тариф на новый, с большим пакетом трафика.

Среди сервисов наибольший прирост показало SMS-информирование – по мнению Максима Соловьева, связано это в основном с тем, что компании столкнулись с необходимостью оперативно оповещать клиентов и просто напоминать им о себе: «мы снова работаем», «мы работаем дистанционно» и так далее. На эту услугу спрос за месяц вырос почти вдвое.

Хватит ли 2% сотрудников на местах?

Уже к началу апреля Tele2 перевела на удаленную работу почти всех, кого только можно – в среднем по России на «удаленку» ушло 96% сотрудников оператора. «Первыми отправились работать из дома сотрудники центрального и московского офисов, а также ряда подразделений компании, критически важных для бизнеса – вспоминает Дмитрий Кромский. – 18 марта 33% этих специалистов выполняли задачи удаленно, а к 1 апреля доля тех, кто остался в офисе, составила около 3,5%».

На данный момент, по словам Дмитрия Кромского, офисы посещают – нет, не те, кто непосредственно работает с клиентами (про них «КС» уже писал некоторое время назад), а те, кто так или иначе работает с материальными ценностями.

Что касается работников «на передовой», то есть в салонах связи – они по-прежнему на местах. «С первой недели изоляции мы обеспечили персонал салонов средствами дезинфекции, перчатками и масками, что позволило им продолжать обслуживать клиентов», – продолжает Дмитрий Кромский. Интересно, что по данным Tele2, в апреле во всех регионах Сибири количество посетителей в салонах связи осталось почти таким же, как и до карантина. Изменились только их потребности – вопросов, связанных с обслуживанием, стало меньше, а новых подключений, наоборот, больше.

«Сервисная» часть, как отметил Максим Соловьев, в основном переехала на онлайн-площадки. «Они и раньше органично развивались, но в условиях самоизоляции стали не просто удобной альтернативой, а необходимостью», – подчеркнул он.

Выросло число и онлайн-заказов SIM-карт – за месяц их стало больше в 2,5 раза. Определенную роль в этом сыграл рост популярности доставки «до двери», которую оператор запускает в ряде городов («пионерами» в Сибири стали Красноярск и Томск) совместно с сервисом «Яндекс.Такси» – в скором времени, по словам Максима Соловьева, этот сервис будет доступен во всех регионах.

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