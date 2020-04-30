В связи с началом майских праздников по рекомендациям органов Роспотребнадзора оперштаб Алтайского края принял решение серьезно ужесточить режим въезда в Алтайский край с 1 мая текущего года.

С 30 апреля на 11 временных пропускных пунктах приступают к работе сотрудники Росгвардии, ГИБДД, Роспотребнадзора, а также органов местного самоуправления с целью ограничить посещение Алтайского края жителями соседних регионов и минимизировать риски появления новых очагов COVID-19. Все прибывающие в регион будут проходить строгую процедуру паспортного контроля и получат уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в в Алтайский край, а так же сообщить о своем приезде в службу 112. С них будут взяты данные о месте и сроках пребывания в крае и целях приезда. Грузовой транспорт будет следовать в обе стороны с проверкой, но без препятствий, отмечается в решении оперштаба.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин сообщил о сроках действия ограничения из-за коронавируса.

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