По данным оперштаба на 10.00 30 апреля в Новосибирской области подтвержден 471 случай заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зарегистрирована также на территории Тогучинского района.

За прошедшие стуки в регионе выявлено еще 35 новых инфицированных коронавирусом. Из 471 зараженного, 25 — дети. Выздоровели к настоящему моменту 78 человек, в том числе 15 выздоровевших выписаны из больницы вчера, 29 апреля. В реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – 9 человек, скончались за весь период четверо.

84 ребенка с подозрением на коронавирус находятся в детской больнице №3, в том числе с подтвержденным диагнозом.

Всего в инфекционных стационарах Новосибирска с подозрением на COVID-19 636 взрослых больных, включая пациентов с установленным диагнозом. Трое пациентов госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, двое – в Черепановскую ЦРБ и один пациент находится в Сузунской ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 33 087 тестов на COVID-19.

Напомним, Андрей Травников призвал новосибирцев к особой осторожности в майские праздники.

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