Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прекращено с 27 марта. Вчера вечером, 29 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором указывается, что россияне с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране могут покинуть Россию через наземные пункты пропуска.
В документе, подписанном главой российского правительства, указывается, что продлеваются ограничения на прибытие в РФ иностранцев, которые будут сняты после улучшения эпидемиологической обстановки. В списке исключений есть те, кто участвует в наладке и техобслуживании иностранного оборудования. Также уточняется, что выезжающие из страны россияне с ВНЖ или паспортом другого государства, могут сделать это только один раз.
На сегодняшний день по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около трех миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 204 тысяч человек.
Напомним, 28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов сообщил, режим повышенной готовности, введенный до конца апреля, будет продлен на время майских праздников.