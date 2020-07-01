По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 6 085 случаев заражения COVID19 (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3 618 пациентов выздоровели (+122 за сутки).

За сутки скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 293.

В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 208 076 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 094 жителя региона, 25 174 человек сняты с наблюдения.

Стоит отметить, что с 1 июля режим полной самоизоляции в регионе был отменен — теперь речь идет о режиме ограничений. Так, из постановления губернатора Новосибирской области исчезли положения, разрешающие жителям покидать дома только по определенным целям.

Напомним, что по состоянию на начало недели Новосибирская область удерживает 6-е место в СФО по приросту заболевших на 100 тысяч населения, оставаясь вне «красной зоны» территорий с самым высоким приростом.

По данным информационного центра по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в целом по Сибирскому федеральному округу показатель заболеваемости составлял 230,3 случая на 100 тысяч человек. В рейтинге федеральных округов РФ сибирский не изменил позицию: 7-е место (по убыванию индекса). Эпидемическая картина в округе далека от улучшения.

Как и неделю назад, основной прирост заболевших дает Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1362,2 случая коронавирусной инфекции.

За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 289,2 пункта.

Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 60 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 22 раза ниже, чем в Тыве.

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