29 апреля министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов и директор Новосибирского филиала «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов провели пресс-конференцию, на которой сообщили о полном выполнении в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Тем не менее, работа в данном направлении продолжается.

Сегодня широкополосный доступ в интернет пришел во все 279 населенных пунктов Новосибирской области с населением от 250 до 500 человек (всего около 96 тысяч жителей), которое в свое время были включены в программу УЦН. Для этого пришлось проложить более 4,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

Больше всего деревень и сел, затронутых программой УЦН, насчитывается в Чановском районе — там их 17, меньше всего — в Кочковском районе, где бесплатный Wi-Fi провели в два поселка. Последним населенным пунктом, в котором появилась точка доступа в интернет по программе УЦН, стало село Барлак Мошковского района.

«Проект по устранению цифрового неравенства — один из самых знаковых для всей компании, потому что он помогает обеспечить равный доступ в интернет как жителям крупных городов, так и маленьких поселков, — подчеркнул Юрий Куприянов. — Сейчас, когда в онлайн переходит и работа, и учеба, без полноценного доступа в сеть прожить еще сложнее, чем раньше. Поэтому для нас было важно завершить программу устранения цифрового неравенства раньше срока, чтобы жители отдаленных сел и деревень как можно быстрее могли пользоваться современными онлайн-сервисами без перебоев».

«Ростелеком» участвует в программе не только как исполнитель (первые годы — единственный, но в дальнейшем к программе подключился «ЭР Телеком»), но и как инвестор. Компания также участвует в региональной программе «500+», которая реализовывалась параллельно с УЦН. В зону ее ответственности попадают населенные пункты численностью от 500 до 1000 жителей, а всего в списке 137 сел и деревень, где живет более 105 тыс. человек.

Но работа, по словам Анатолия Дюбанова, еще не закончена. «Хотелось бы отметить, что сейчас проект по устранению цифрового неравенства получил новое развитие: в закон о связи внесены изменения, которые предусматривают расширение перечня населенных пунктов, где устанавливаются точки доступа. Речь идет о включении в проект деревень с населением от 100 человек», — сообщил министр.

По предварительной оценке, в Новосибирской области имеется 68 сел и деревень с населением от 100 до 250 человек, где до сих пор нет надежных цифровых коммуникаций.

Еще одним направлением по углублению цифровизации села может стать доведение ШПДИ не только до точек общественного пользования и социально значимых объектов (школы, ФАПы и другие), но и до домохозяйств — как это делается в программе «500+».

Анатолий Дюбанов напомнил также об эксперименте с «бесплатной частью» интернета, которую еще в январе упомянул президент Владимир Путин. К 1 марта реализовать данный проект не удалось, но в течение этого месяца Минкомсвязь составило реестр сайтов, доступ к которым может стать бесплатным. То есть к ним можно будет подключиться даже при нулевом балансе для проводных провайдеров и без расходования трафика из пакета для мобильных. Всего таких сайтов 390.

Туда вошли социальные сети VK, «Одноклассники» и «Мой мир», почтовые сервисы, мессенджеры, облачные хранилища — естественно, только российские. Плюс поисковые сервисы «Яндекса», Mail.ru и Rambler, основные новостные агрегаторы, информационные сервисы (в т.ч. погодные), онлайн-карты (в т.ч. и новосибирский 2GIS), а также «Госуслуги». Из СМИ бесплатными могут стать «Комсомольская правда», «Российская газета» и «РБК». Региональные информационные порталы в этот список пока не попали, но это, по словам Анатолия Дюбанова, скоро может измениться.

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