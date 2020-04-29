Новосибирские предприятия начали выпускать маски для защиты от коронавируса

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров 29 апреля вместе с депутатом областного Заксобрания Алексеем Александровым проверили наличие медицинских и гигиенических масок в аптеках Новосибирска. Министр подчеркнул, что во время масочного режима региональные предприятия увеличили объёмы производства, а в местах продаж создаётся запас изделий.

«Ажиотажный спрос, который наблюдался при первых днях введения режима самоизоляции в стране, ликвидирован. Этого удалось добиться в тесном взаимодействии минпромторга с предприятиями легкой промышленности, которые отозвались на наши просьбы, и начали шить тканевые маски. Сейчас в регионе производится порядка 130 тысяч масок в день и есть возможность еще увеличивать мощности», ― отметил Андрей Гончаров.

На сегодня в аптеках областного центра сформирован запас нескольких видов защитных масок, респираторов, а также гигиенических масок производства новосибирских предприятий.

«Мы регулярно проводим мониторинг, получаем обратную связь от жителей с округов, – отметил депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров. – Ношение масок в общественных местах – необходимое условие в период борьбы с коронавирусом, при этом нехватки защитных изделий люди испытывать не должны. Для удобства жителей, в первую очередь, необходимо обеспечить и контролировать наличие масок в аптечных сетях в области».

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