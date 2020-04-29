Благодаря принятым в Новосибирской области противоэпидемическим мерам, в регионе достигнут относительно низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Губернатор Андрей Травников, обратился к новосибирцам во время пресс-конференции, прошедшей в областном правительстве 29 апреля.

«На сегодня в Новосибирской области количество заболевших составляет чуть больше 15 человек на 100 тысяч населения. Мы по этому показателю значительно ниже среднероссийского уровня, в десятки раз ниже, чем заболеваемость в городе Москва, — отметил губернатор. — Если проранжировать по этому показателю все субъекты Российской Федерации, то мы находимся в конце, где-то в районе двадцать первого места с конца. Если учитывать сравнительные результаты по абсолютному значению количества инфицированных, и по относительному – на 100 тысяч населения, ситуация достаточно благоприятная».

Однако, Андрей Травников подчеркнул, что успокаиваться на достигнутом еще рано и призвал жителей области проявлять максимальную дисциплинированность и осторожность.

«Нам действительно нужно продержаться все эти праздничные дни. Нам нужно, во-первых, воздержаться от поездок в гости. Понятно, что большой соблазн, впереди полторы недели выходных, хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом – но именно в этом основная опасность», — сказал губернатор. Он призвал сибиряков минимизировать контакты, соблюдать гигиену, внимательно следить за самочувствием и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и общественном транспорте.

Напомним, Андрей Травников занял 23-е место в «национальном рейтинге» глав российских регионов.

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