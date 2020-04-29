Новосибирских бизнесменов оставили без господдержки «неправильные» коды

Власти Новосибирской области готовы разобраться с проблемой предпринимателей, чей бизнес формально не входит в ОКВЭД пострадавших отраслей, однако фактически соответствует списку и может претендовать на господдержку.

О проблеме новосибирских бизнесменов, «не угадавших» с видом экономической деятельности, в ходе прошедшей онлайн пресс-конференции в соцсети «ВКонтакте» в среду сообщил 29 апреля министр промышленности, торговли и развития предпринимательской деятельности Андрей Гончаров. Дело в том, что при регистрации юридического лица коммерсанты определяют свой код ОКВЭД самостоятельно, в итоге бизнесмены иногда подходят к этому выбору формально, при этом реальная их деятельность соответствует конкретному ОКВЭД. С такой ситуацией, к примеру, столкнулись автодилеры, 20% из которых в итоге не попали в пострадавшую отрасль из-за «неправильного» кода.

«Мы остались без поддержки. К субъектам МСП мы не относимся. На сайте налоговой появился сервис с возможностью проверить, подпало ли ваше предприятие к пострадавшим отраслям. Там подпадает только ОКВЭД основного вида деятельности. И нашего среди них нет», — констатировал «Континенту Сибирь» руководитель одного из сибирских авторитейлеров. Ассоциация «Российские автодилеры» уже направила в правительство РФ письмо, попросив разобраться с путаницей с ОКВЭДами, которая возникла при составлении списка пострадавших отраслей.

Ситуацию прокомментировал Андрей Гончаров. «Бизнесмены прописывали в силу тех или иных обстоятельств более «старший» ОКВЭД, который включает в себя другие виды предпринимательской деятельности. Сейчас и мы, и предприниматели с этой проблемой столкнулись. В законодательстве меры поддержки прописаны по конкретным ОКВЭДам. При этом бывает деятельность схожая по сути, но разделение по ОКВЭДам сужает механизмы. Будем сейчас над этим работать», — пояснил министр. Напомним, перечень пострадавших от коронавируса отраслей опубликован на сайте правительства РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.