Общий объем финансирования Затулинского дисперсного парка на 2020 год – 180303,8 тысяч рублей, более половины из них — федеральные средства, сообщает пресс-центр мэрии.

ООО «Премиумстрой» стало подрядчиком благоустройства Затулинского дисперсного парка в Кировском районе. В рамках благоустройства будут заменены покрытия пешеходных дорожек, обустроены детская и спортивная площадки, установлена сцена, скамейки, урны и арт-объекты. Подрядчик также озеленит территорию, добавив новые растения, проведет электроосвещение и сделает велодорожку. Работы начнутся в начале мая.

Общий объем финансирования на 2020 год – 180 303,8 тысяч рублей, из них которых 96 291,6 тысяч рублей — федеральные средства, областные – 54 012,2 тысяч рублей, из бюджета Новосибирска потратят 30 000,0 тысяч рублей. Сметная стоимость – 279 020, 49 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал Михайловскую набережную и дисперсный парк в Кировском районе приоритетными объектами программы по формированию комфортной городской среды.

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