Теперь SIM-карты «зеленого» оператора с саморегистрацией начали продаваться в магазинах у дома. Такая возможность, по мнению представителей «МегаФона», особенно актуальна в условиях, когда многие новосибирцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

Уже сейчас в России SIM-карту с саморегистрацией можно купить в 36 городах – всего такую услугу предоставляют 1483 торговых, 7 из них находятся в Новосибирске. Ими стали супермаркеты «Лента», но, как сообщили представители «МегаФона», количество магазинов-партнеров будет расти.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию SIM-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно, — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. — На оффлайновые магазины приходится 70% продаж SIM-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили SIM-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов».

Активировать такую карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «МегаФона», в том числе с авторизацией через портал «Госуслуги». Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

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