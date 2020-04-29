ВТБ переходит на онлайн-формат работы с застройщиками

В текущей ситуации, когда большое количество сделок переходит в онлайн, работа банков с застройщиками не стала исключением. Для этого банк ВТБ разработал IT-решение «Цифровая платформа застройщиков».

«Наши клиенты из строительной отрасли, безусловно, столкнулись со сложными вызовами в связи с текущей рыночной конъюнктурой, и наша задача – обеспечить эффективные финансовые решения, которые позволят поддержать бизнес сегодня и дать возможность дальнейшего развития компаний и сектора, – отметил заместитель руководителя дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Роман Антощенков. – Мы разрабатываем новые форматы работы с клиентами, увеличиваем онлайн-составляющую реализации транзакций, продолжаем одобрять сделки по финансированию проектов жилья, учитывая все риски, которые стоят перед застройщиками. Важно отметить, что на сегодня мы не получали обращений от застройщиков в рамках действующих обязательств перед банком, поскольку проекты, структурированные в эскроу, предусматривают выплаты банку только после ввода дома в эксплуатацию».

Одним из пилотных проектов стало создание «Личного кабинета застройщика», с помощью которого банк и клиент могут обмениваться файлами больших объемов. На текущий момент большинство клиентов в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса пользуются этой системой, завершается подключение клиентов в сегменте среднего и малого бизнеса. В систему загружены данные о более чем 30 проектах, в перспективе работа через «Личный кабинет застройщика» предполагается по всем проектам проектного финансирования.

Также банк ведет доработку функционала, позволяющего передавать документы с электронной цифровой подписью, хранить файлы в облаке для работы застройщиков, создавать гибкую классификацию, автоматически разбирать полученные документы по типам. После окончательной доработки системы, она будет интегрирована в общие сервисы банка, что упростит получение доступа как для клиентов, так и для сотрудников.

Всего на данный момент ВТБ заключил 79 кредитных соглашений по проектам строительства жилья. Объем средств на эскроу-счетах банка составляет 88,1 млрд рублей, общий объем одобренных проектов – 228,6 млрд рублей В течение апреля было открыто еще 1386 эскроу-счетов.

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