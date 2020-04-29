Благодаря теплой погоде в городе раньше обычного начали работы по благоустройству дворов. Всего до осени планируют отремонтировать и облагородить 266 придомовых территорий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал начало работ во дворах Заельцовского района.

В Новосибирске стартовали традиционные сезонные работы по ремонту дворовых территорий. В этом году их начали значительно раньше срока и планируют завершить уже к сентябрю. В понедельник, 27 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть осмотрел придомовую территорию дома № 163 на Красном проспекте, где начались работы, и обсудил с подрядчиками и специалистами департамента ход ремонта и задачи, которые надо решить в процессе масштабного преобразования двора.

«Благодаря теплой погоде мы уже в апреле разворачиваем большой фронт работ на придомовых территориях. Я ставлю задачу воспользоваться этим преимуществом, потому что чем раньше мы приступим к ремонту дворов, тем эффективнее используем возможности нашего короткого сибирского лета», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Во время выездного совещания мэр осмотрел площадку во дворе дома по адресу: Красный проспект, 163. Здесь, согласно наказам жителей депутатам, планируют обустроить новые парковочные карманы, отремонтировать дорогу и сделать тротуары. Общая площадь ремонтируемой территории составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

Сегодня на месте будущей парковки во дворе уже засыпали крупный щебень — такой, по словам строителей, способен выдержать даже большегрузы. Вдоль дороги, примыкающей к дому, заменили старый разбитый поребрик. Следующий этап ремонта — укладка на дорогу нового асфальта.

По словам жителей многоквартирного дома, после ремонта они надеются получить более удобный и функциональный двор, освободив его от большого количества машин.

«Ожидаем, что у нас появится больше парковочных мест, а после ремонта дороги у дома не будет огромных луж после дождя. Также нам облагородят сквер перед домом — через него проведут пешеходные тропы от подъездов. Сделают это именно в тех местах, где обычно привыкли ходить люди», — рассказал подробности председатель ТСЖ «Красный проспект, 163» Вадим Вихров.

Ждут существенных улучшений в своем дворе и другие жители дома. Так, пенсионерка, живущая в доме с 1958 года, надеется, что после проведенного благоустройства во дворе будет комфортно и детям, и взрослым.

«Раньше у нас был такой красивый двор — все удивлялись! Помню, как в 13 лет высаживала саженцы во дворе. Теперь некоторые деревья признали аварийными. Дорогу разбили машинами, которых стало очень много. Дошло до того, что мы, пожилые, уже ходить по двору не могли, а дети — спокойно играть. Жду, что после ремонта у нас снова будет самый красивый двор», — поделилась ожиданиями пенсионерка.

Всего за весну и лето на средства городской и областной программ в Новосибирске планируют благоустроить 220 дворов. Перечень работ по всем адресам был сформирован в соответствие с депутатскими наказами.

В общей сложности на ремонты придомовых территорий в 2020 году из регионального и муниципального бюджетов выделено по 210 млн рублей. Такие объемы финансирования, по словам мэра, соответствуют прошлогодним. А вот самых ремонтов запланировано несколько больше.

На сегодня работы по благоустройству уже завершены в пяти дворах, в 33 — начаты. Еще 96 придомовых территорий готовят к началу работ — по ним в ближайшее время проведут конкурсы и выберут подрядчиков.

Как отметил Анатолий Локоть, при организации всех ремонтных работ во дворах обязательно учитывается мнение жителей, принимаются во внимание их просьбы и замечания. Для этого проводятся консультации со старшими по домам, председателями ТСЖ, которые имеют право озвучивать точку зрения жителей многоквартирных домов по поводу проводимых мероприятий.

Кроме дворов, попавших под городское и областное финансирование, 46 территорий в этом году будут отремонтированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Она предполагает более развернутый перечень работ и подразумевает софинансирование со стороны собственников квартир в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Если жители, например, считают, что нужно высадить во дворе новые деревья, кустарники, установить дополнительные качели или спортивные тренажеры — они могут принять решение участвовать в федеральной программе. Эта возможность у них появилась начиная с 2020 года, в соответствии с новым федеральным законом РФ.

Все работы по благоустройству дворовых территорий в Новосибирске, по словам Анатолий Локтя, планируется осуществить до конца лета. Несмотря на то что ранее ремонты во дворах предусматривали сроки проведения до октября, в этом году погодные условия делают возможным более раннее завершение работ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.