По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ТОП-30 регионов России по объему рынка автомобилей с пробегом в 1 квартале 2020 года вошло сразу 6 регионов Сибири.

Объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января – марта 2020 года чуть превысил 1,2 млн единиц, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, на которые суммарно приходится более 10% от всех перепроданных автомобилей в стране. Замыкает ТОП-3 Краснодарский край с долей рынка менее 5%.

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2020 года также вошла Новосибирская область (28,1 тыс. шт.; +3,3%). По данным «АВТОСТАТ», она расположилась на 10-ой строчке.

На 11-ой позиции оказался Красноярский край, на 14-ой — Иркутская область, на 18-ой — Алтайский край, на 19-ом — Кузбасс, на 23-ей — Омская область.

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