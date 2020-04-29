Днем 29 апреля ожидается сильный ветер, дождь, возможны грозы. Об ухудшающихся погодных условия новосибирцев предупредило МЧС.

В ночь на 30 апреля в городе и по области ожидаются дожди, грозы, ветер усилится до 18-23 метров в секунду, местами порывы могут достигатьт 25-27 метров в секунду. Возможны срывы кровли со зданий, повреждения линий электропередач, а также падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. Также МЧС предупредило о возможном осложнении обстановки на дорогах. Жителей Новосибирска и области просят быть осторожными и напоминают, что о происшествиях можно сообщить по телефону 112.

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