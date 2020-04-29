Фитнес-центры Новосибирска готовят план по открытию тренировок

Владельцы новосибирских фитнес-центров готовят программу особого режима работы своих заведений, которая позволит принимать посетителей в условиях введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом в ходе прошедшей онлайн в соцсети «ВКонтакте» пресс-конференции рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По словам министра, на прошлой неделе он встречался с делегацией представителей фитнес-клубов. Они вышли с инициативой, предложив разработать свой стандарт, чтобы по нему предоставлять услуги, не нарушая ограничительных мер и соблюдая необходимую безопасность.

Защита сотрудников и клиентов, по словам Андрея Гончарова, планируется «начиная от дверей». Министр добавил, что этот стандарт, очевидно, скажется на потоке посетителей, существенно сократив его, «но ждем окончательного снятия всех ограничений». «Я сам веду активный образ жизни, посещаю фитнес-клуб, для меня это непростое время. С другой стороны, активный человек всегда найдет способ держать себя в тонусе», — добавил Андрей Гончаров.

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