28 апреля в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с губернаторами глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Новосибирскую область в числе неблагополучных в плане самоизоляции граждан во время пандемии и темпов прироста заболевших. 29 ноября на пресс-конференции губернатор области Андрей Травников дал свою оценку этому заявлению.

Несоблюдение карантинных мер, по словам Анны Поповой, стало одной из причин того, что темпы прироста заболевших в регионе почти вдвое выше среднероссийских. «Нас очень беспокоят высокие темпы роста заболеваемости, несмотря на то, что они не слишком выбиваются на фоне всей страны, но они действительно высоки и это не может не настораживать», – прокомментировал данное заявление Андрей Травников.

По его словам, на прошедшей неделе было два события, так или иначе связанных с массовыми скоплениями людей: 150-летие В.И. Ленина и православная Пасха. В последнем случае, как помнят читатели «КС», при выборе между желаниями верующих и безопасностью, выбора был сделан в пользу безопасности: богослужения велись дистанционно, кладбища были закрыты. Но, тем не менее, избежать роста числа заболевших не удалось. «Сейчас мы анализируем, как эти два события могли повлиять на темпы роста заболеваний», – подытожил губернатор.

Между тем, портал «Национальный рейтинг» поставил Андрею Травникову по итогам марта-апреля достаточно высокие оценки в плане борьбы с коронавирусом. «Новосибирская область с административным центром – мегаполисом, что объективно создаёт благоприятные условия для распространения вируса, стабильно находится во второй половине регионов по числу выявленных случаев заражения COVID-19», – такой вывод делают составители рейтинга.

Ранее, напомним, на критику недисциплинированности новосибирцев ответила вице-мэр Анна Терешкова.

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