Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса, индивидуальных предпринимателей.

«Банк традиционно активно поддерживает сегмент МСП и рассчитывает, что данная программа поможет бизнесу легче преодолеть созданные коронавирусной инфекцией экономические трудности», – отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Условиями кредитной программы предусмотрена возможность получения средств по ставке 0% годовых на срок не более 6 месяцев и не позднее 31 декабря 2020 года. Сумма кредита – расчетная величина, которая определяется исходя из размера фонда оплаты труда и численности работников заемщика, а также срока периода субсидирования.

Для получения льготного кредита предприятие должно осуществлять деятельность не менее года в одной или нескольких отраслях по перечню, утвержденному Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Помимо данной программы, Россельхозбанк реализует целый ряд антикризисных мер поддержки для бизнеса. В их числе бесплатное открытие и ведение расчетного счета, предоставление кредитных каникул, реструктуризация кредита, снижение ставки по интернет-эквайрингу и другие. Также клиентам банка доступны дистанционные сервисы для управления счетами и совершения операций в режиме 24х7 без посещения офиса банка – система «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк для бизнеса».

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