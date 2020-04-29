Власти Новосибирской области готовятся выделить 10 млн рублей господдержки Центру океанографии и морской биологии «Дельфиния».

Проект распоряжения за подписью губернатора опубликован на портале Электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, средства выделяются в связи с «приостановлением деятельности и закрытием для посетителей социально значимого объекта Новосибирской области». Деньги будут выделены из резервного фонда региона, уполномоченным органом в документе указан минфин. Напомним, центр «Дельфиния» приостановил работу в связи с ограничительными мерами, введенными в регионе из-за коронавируса. Центр работает на территории новосибирского зоопарка, в нем выступают дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. В экспозиции «Дельфинии» 30 морских аквариумов, в которых содержатся более 300 видов рыб и морских животных.

Ранее появился еще один проект постановления губернатора Новосибирской области, согласно которому МУП «Новосибирский зоопарк имени Шило» будет выделено из резервного фонда правительства региона 27,5 млн рублей.

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