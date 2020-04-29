Возможность повторения в Новосибирске московского опыта с электронными пропусками с целью соблюдения карантина обсуждается уже не первый день. Несмотря на то, что официального подтверждения данного плана пока не было, на портале «Госуслуги» уже сейчас можно оформить электронный пропуск для 21 региона, среди которых есть и Новосибирская область. Сейчас правительство региона, наконец, дало официальный ответ, будет ли в Новосибирске «проверки по смартфону» всех прохожих.

Уже сейчас на портале «Госуслуги» есть возможность оформить пропуск для жителя Новосибирской области. Для этого нужно заполнить анкету с указанием персональных данных, а также причины выхода из дома. После заполнение всех окон будет сгенерированы QR-код и справка, подтверждающие получение разрешения.

Доводами в пользу того, что такой режим может быть официально введен в нашем регионе, можно считать объявленный 27 апреля масочный режим и установленный еще раньше временной лимит на пребывание в городе иногородних дальнобойщиков. Также Новосибирскую область упомянули в негативном ключе в ходе онлайн-совещания с участием Владимира Путина 28 апреля.

Сегодня, 29 апреля, о перспективах введения в Новосибирске электронных пропусков в ходе пресс-конференции рассказал министр цифрового развития НСО Анатолий Дюбанов. «Решение по цифровым пропускам пока не принято и сроки не установлены, — сообщил он. — На данный момент губернатор не рассматривает необходимость введения таких мер».

Оптимальным вариантом, по его мнению, было бы введение цифровых пропусков не для всех жителей региона, а для тех, кто находится на обсервации и под другими ограничительными мерами, поскольку уже имели место случаи их нарушений. «Технически мы готовы развернуть цифровую пропускную систему хоть завтра — вопрос в том, нужно ли это», — резюмировал Анатолий Дюбанов.