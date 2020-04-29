Сибирские банки включились в программу «нулевых кредитов» на зарплату

Программа беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса на выплату зарплаты сотрудникам работает с 16 апреля. Первоначально в ней должны были участвовать системно значимые или, по крайней мере, крупные федеральные банки, но в дальнейшем было решено расширить круг привлеченных финансовых организаций.

На получение беспроцентного кредита могут рассчитывать компании, которые осуществляют деятельность в наиболее уязвимых к ситуации с распространением коронавируса отраслях, определенных Правительством РФ, сохранившие рабочие места за всеми сотрудниками в течение всего периода кредитования.

Субъектами малого бизнеса закон признает компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. Также льготным предложением могут воспользоваться микропредприятия – компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек. Актуальный список пострадавших от коронавируса отраслей, имеющих право на поддержку, можно посмотреть здесь.

Рассматриваемая программа тесно связана с льготным кредитованием малого бизнеса, которая работает уже несколько лет, но с началом кризиса с пандемией была существенно расширена – по сути, теперь кредит под 8,5% можно взять любому предприятию и на любую цель. В то же время «нулевой» кредит имеет конкретную цель и четкого адресата, а его основная задача – поддержка и сохранение занятости. Есть и другие ограничения: так, нулевая ставка действует в течение полугода, а максимальная сумма займа ограничена шестью МРОТ на каждого штатного сотрудника на все время действия. Еще одно ограничение – временной ценз: компания должна работать не меньше года.

«Наш банк традиционно активно поддерживает сегмент МСП и рассчитывает, что эта программа поможет бизнесу легче преодолеть созданные коронавирусной инфекцией экономические трудности», – отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Первоначально Центробанк предполагал подключить к данной программе только федеральные банки, но потом в их перечень были включены все участники финансового рынка с рейтингом не ниже А-, что позволило участвовать в программе и региональным банкам. Так, соглашения с Минэкономразвития подписал банк «Левобережный».

«Мы прекрасно понимаем, как важно сегодня поддержать бизнес и обеспечить его жизнеспособность. Поэтому мы одними из первых подали заявку на участие в программе и подписали соглашение с министерством экономического развития, – сообщил генеральный директор банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Шапоренко. – С учетом требований Программы мы разработали специальный продукт, по условиям которого юридические лица и ИП, наиболее пострадавшие в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации, могут получить беспроцентный кредит при наличии активного зарплатного проекта в нашем банке. Важно, чтобы компания относилась к сегменту микро и малого бизнеса, была включена в Единый реестр МСП, осуществляла свою деятельность не менее одного года, не находилась в стадии банкротства».

Также он отметил, что заемщики, ранее воспользовавшиеся реструктуризацией кредитов или кредитными каникулами по 106-ФЗ, не смогут взять «нулевой» кредит.

На текущий момент рейтинг А- и выше имеет более 70 российских банков, но право на оказание рассматриваемой услуги не дается автоматически – для этого нужно подписать двустороннее соглашение с федеральным Министерством экономического развития. На сегодняшний день, по данным МЭР, в программе участвует 31 банк, а всего было подано 43 заявки на общую сумму выдачи 27 млрд рублей.

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