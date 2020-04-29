Очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации в марте-апреле текущего года, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Результаты исследования были получены при помощи заочного анкетирования экспертов.
«Последние два месяца принесли губернаторскому корпусу новые вызовы и новые возможности. Как минимум с середины марта центральное место в региональной повестке занимает проблема коронавируса, которая вытеснила проблему подготовки к плебисциту по Конституции», — отметил один из экспертов, политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.
По мнению составителей рейтинга, губернатор Новосибирской области Андрей Травников хорошо проявил себя в острой ситуации, связанной с пандемией — главе региона удается удерживать баланс между умеренно строгими мерами профилактики коронавируса и поддержанием экономической активности в регионе.
В результате Андрей Травников попал в первую группу рейтинга, заняв 23-место. Следом за ним расположился глава Омской области Александр Бурков.
Напомним, что в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2019 года Андрей Травников находился на 24-ом месте. Таким образом, глава региона укрепил свои позиции.
|№
|глава субъекта РФ
|субъект РФ
|1
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|Республика Татарстан
|2
|СОБЯНИН Сергей Семёнович
|Город федерального значения Москва
|3
|МООР Александр Викторович
|Тюменская область
|4
|САВЧЕНКО Евгений Степанович
|Белгородская область
|5
|АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|6
|ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|Тульская область
|7
|БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|Город федерального значения Санкт-Петербург
|8
|НИКИТИН Глеб Сергеевич
|Нижегородская область
|9
|КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|Вологодская область
|10
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|Чеченская Республика
|11
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|Республика Саха (Якутия)
|12
|ГУСЕВ Александр Викторович
|Воронежская область
|13
|АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|Калининградская область
|14
|КОМАРОВА Наталья Владимировна
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|15
|АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|Самарская область
|16
|ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|Ленинградская область
|17
|ХАБИРОВ Радий Фаритович
|Республика Башкортостан
|18
|НОСОВ Сергей Константинович
|Магаданская область
|19
|ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|Республика Мордовия
|20
|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|Краснодарский край
|21
|ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич
|Московская область
|22
|НИКИТИН Александр Валерьевич
|Тамбовская область
|23
|ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|Новосибирская область
|24
|БУРКОВ Александр Леонидович
|Омская область
|25
|АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|Республика Крым