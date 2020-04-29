Очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации в марте-апреле текущего года, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Результаты исследования были получены при помощи заочного анкетирования экспертов.

«Последние два месяца принесли губернаторскому корпусу новые вызовы и новые возможности. Как минимум с середины марта центральное место в региональной повестке занимает проблема коронавируса, которая вытеснила проблему подготовки к плебисциту по Конституции», — отметил один из экспертов, политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.

По мнению составителей рейтинга, губернатор Новосибирской области Андрей Травников хорошо проявил себя в острой ситуации, связанной с пандемией — главе региона удается удерживать баланс между умеренно строгими мерами профилактики коронавируса и поддержанием экономической активности в регионе.

В результате Андрей Травников попал в первую группу рейтинга, заняв 23-место. Следом за ним расположился глава Омской области Александр Бурков.

Напомним, что в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2019 года Андрей Травников находился на 24-ом месте. Таким образом, глава региона укрепил свои позиции.

№ глава субъекта РФ субъект РФ 1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Республика Татарстан 2 СОБЯНИН Сергей Семёнович Город федерального значения Москва 3 МООР Александр Викторович Тюменская область 4 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская область 5 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий автономный округ 6 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская область 7 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Город федерального значения Санкт-Петербург 8 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область 9 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская область 10 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чеченская Республика 11 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха (Якутия) 12 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская область 13 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская область 14 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 15 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская область 16 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 17 ХАБИРОВ Радий Фаритович Республика Башкортостан 18 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская область 19 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Республика Мордовия 20 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 21 ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич Московская область 22 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская область 23 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская область 24 БУРКОВ Александр Леонидович Омская область 25 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Республика Крым

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