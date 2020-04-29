По данным оперштаба на утро 29 апреля в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19.

К 10.00 на сегодняшний день коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена еще у 29 человек. Из 436 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, 23 — дети. Выписано по выздоровлению 63 пациента. Четверо больных умерли.

С подозрением на коронавирус в детской больнице №3 находится в настоящее время 78 детей, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 574 взрослых пациента с подозрением на COVID-19, в том числе и пациенты с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, двое человек находятся в Черепановской ЦРБ, один – в Сузунской.

Всего в Новосибирской области проведено 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

Напомним, вчера, 28 апреля в регионе было зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.