Сергей Цивилев поручил областному минпрому оказать максимальную помощь предприятиям «ВостЭКО» и «Горный-ЦОТ» — резидентам Кузбасского технопарка и Сколково, разработавшим инновационную систему дезинфекции для офисных помещений, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Система образования тумана, разработанная на предприятиях, позволяет распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства. Это даст возможность экономить антисептики и точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность их воздействия.

Разработаны два варианта систем: компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров и переносная установка для обработки помещений любого размера.

Специалисты компаний подсчитали, что дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки. Кроме того, автоматическое распыление тумана позволит избежать прямого контакта человека с химическими веществами.

Напомним, новосибирские ученые используют для борьбы с коронавирусом молекулярные ножницы.

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