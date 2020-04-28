В противовирусный кадровый резерв новосибирского АПК войдут студенты и пенсионеры

Власти Новосибирской области работают над формированием кадрового резерва для предприятий АПК на случай коронавирусного заражения – рассматриваются студенты, безработные и пенсионеры.

Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. «Может случиться что угодно, но корова должна быть подоена. Иначе через два дня она уже не будет тем животным, которое дает продукцию», — пояснил министр.

По словам Евгения Лещенко, в случае выявления коронавируса на каждом предприятии АПК должен быть сформирован кадровый резерв. Упор власти делают на студентов старших курсов вузов и сузов, безработных, а также пенсионеров. Поскольку пожилые люди входят в группу повышенного риска по COVID-19, относительно этой категории у властей пока есть сомнения. Еще одними кандидатами в резерв, по словам министра, могут стать сельчане, оставившие работу в областном центре и вернувшиеся домой. «Тенденция такая прослеживается», — сказал Евгений Лещенко. Пока, по его информации, случаев заболевания коронавирусом на предприятиях АПК Новосибирской области не зафиксировано.

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