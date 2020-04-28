В Новосибирске прошел трехдневный онлайн бизнес-форум BIZSIB. Сибирские предприниматели рассказали, как выжить в кризис, где найти прибыль и что по их мнению нужно делать прямо сейчас. Организатором форума стало коммуникационное агентство ZERNO, основанное Даной Суслиной и Артем Галимовым.

За 3 дня конференции перед участниками выступило порядка 50 спикеров. Участники в том числе обсудили ситуацию на рынке HoReCa, на рекламном рынке, на рынке организации мероприятий, на рынке салонов красоты, на рынке бизнес-образования. Одним из хедлайнеров мероприятия стал новосибирский бизнесмен Александр Долгов – эксперт по франчайзингу, собственник сети студий LaserLove (320 точек по России), закусочных Cheburek.Me и парикмахерских «Cтрижевский». По его убеждению, малый бизнес явно недооценивает возможности кризиса. «Бизнес – это локомотив, который несется с бешеной скоростью. А кризис – это внезапно появившаяся стена, и либо вы сейчас в нее врежетесь, либо нужно резко повернуть и двигаться дальше», — отметил Александр Долгов. По его мнению, у предпринимателей есть все ресурсы для того, чтобы резко перестроить свой бизнес и начать работать по-новому. Он в частности привел пример того, как в условиях самоизоляции можно грамотно построить работу с действующей клиентской базой и сформировать выручку, необходимую для поддержания операционной деятельности и выплаты зарплаты персоналу.

Еще один новосибирский предприниматель, инвестор, сооснователь инвестиционной платформы «МЕГАПОЛИС» Валерий Черкасов констатировал, что сейчас идет ослабление конкурентного рынка. «Поэтому мы начали выкупать мелкие компании, которые сейчас находятся в преддефолтном состоянии. Также мы ищем те ниши, которые будут востребованы в ближайшем будущем – это аптеки, доставка еды и продуктов», — поделился идеями Валерий Черкасов. Он также отметил, что кризис – это отличная возможность для увеличения своих активов и покупке недооцененных активов.

Своим опытом работы в кризис поделился и директор новосибирского BlaBlaBar, владелец «Бара 113» Андрей Васин. Несмотря на то, что компаниям такого профиля было наиболее тяжело работать в условиях самоизоляции, предприниматель в частности рассказал о направлении доставки еды, а также компонентов для приготовления коктейлей. В то же время он признал, что по подсчетам финансистов его компании, выйти «в ноль» с учетом текущего состояния экономики его предприятию вероятно удастся не ранее 2021 года.

Участники форума сошлись в том, что нет оснований считать, что после окончания самоизоляции бизнес вернется в прежнее русло, поэтому предпринимателям стоит признать, что наступили новые реалии, и максимально эффективно адаптироваться к ним.

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