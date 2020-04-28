Новосибирская свинина отправится во Вьетнам

Новосибирские производители свинины выйдут на рынок Вьетнама, о достигнутых договоренностях во вторник на пресс-конференции в «Интерфакс» сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Пробились мы буквально перед этой вирусной пандемией на рынок Китая, начали поставки – пошла продукция птицеводства. Принимаются решения по продукции свиноводства, пока принято решение о его поставке на вьетнамский рынок», — пояснил Евгений Лещенко.

Предприятие-поставщика министр не назвал, однако несколькими днями ранее Россельхознадзор РФ сообщил, что вьетнамская сторона аттестовала еще три российских предприятия для поставок продукции. В их числе – «Сибирская аграрная группа», владеющая крупнейшим в Новосибирской области свинокомплексом «Кудряшовский». По данным «Кудряшовского», ежегодно комплекс реализует более 400 тыс. голов, 51,5 т в живом весе. В апреле текущего года комбинат отправил первую партию продукции в Монголию. Напомним, доступ на рынок свинины Вьетнама российские животноводы получили в ноябре 2019 года.

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