С 1 мая заявления на получение пособий на детей можно подать в центрах социальной поддержки населения, МФЦ или отправить по электронной почте, сообщается на сайте минтруда и соцразвития региона.

В Новосибирской области 31 марта 2020 года был принят Закон № 471-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Он предусматривает предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ежемесячная выплата предоставляется тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года — 11738 рублей.

В 2020 году размер ежемесячного пособия, которое будет выплачиваться в течение года с момента обращения, будет составлять 6018,5 рублей. Тем, кто уже получает детские пособия, обращаться с новым заявлением не нужно — выплаты активируются автоматически.

Напомним, новосибирским медикам, работающим с COVID-19, определили размер выплат.

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