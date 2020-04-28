Агентство стратегических инициатив (АСИ) включило в свою команду 60 новых общественных представителей по направлениям «Предпринимательство и технологии», «Образование и кадры», «Социальные проекты» и «Городское развитие».

Новые общественные представители АСИ появились в 37 регионах России. Кандидаты прошли открытый конкурсный отбор, в рамках которого нужно было выполнить ряд заданий. По итогам отбора в Новосибирской области назначено два представителя: руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Обуховский – по направлению «Образование и кадры» и советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.

Новые члены АСИ из регионов СФО: Алтайский край — Олег Шелудяков (направление «Предпринимательство и технологии») Красноярский край — Андрей Горбунов (направление «Городское развитие») Новосибирская область — Ольга Дорохова (направление «Предпринимательство и технологии»), Денис Обуховский (направление «Образование и кадры») Омская область — Дмитрий Маевский (направление «Образование и кадры») Республика Алтай — Роман Ветров (направление «Предпринимательство и технологии») Республика Хакасия — Татьяна Ковалева (направление «Предпринимательство и технологии»)

«В начале 2020 года, когда проходил отбор, ситуация в стране была совершенно иной, поэтому сейчас перед нами стоят новые задачи, – рассказал Денис Обуховский. – На этой неделе, 29 апреля, состоится единая сетевая пресс-конференция, на которой будут представлены планы работы общественных представителей в регионах».

В свою очередь Ольга Дорохова подтвердила факт своего назначения, однако комментарии обещала предоставить позднее.

В АСИ отмечают, что особый акцент сейчас делают на распространении практик, которые позволяют не только справиться с нежелательными последствиями пандемии коронавируса, но и реализовать возможности, открывающиеся в кризисной ситуации. «В том числе, возможности технологического развития отраслей и ускоренной цифровой трансформации», – отметил заместитель генерального директора АСИ – сетевой директор Георгий Белозеров.

В мае планируется вторая волна назначения общественных представителей АСИ, а пока команда планирует работу в новых условиях.

Поиск общественных представителей АСИ по направлениям «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Туризм», продолжается.

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