Инспекторами Госжилнадзора Кемеровской области, которые проводят ежедневные проверки исполнения требований по обязательной санитарной обработке подъездов и придомовых территорий в многоквартирных домах, обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, руководители ЖСК, УК, ТСЖ и других обслуживающих многоквартирные дома организаций обязаны обеспечить дезинфекцию мест общего пользования не реже одного раза в день в целях противодействия распространения коронавируса. Эти требования касаются санитарной обработки подъездов, лифтов, перил, лестничных маршей, дверей, почтовых ящиков и другого общего имущества.

Инспекция Госжилнадзора обнаружила нарушения распоряжения губернатора в Киселевском, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевском, Березовском, Беловском, Новокузнецком городских округах, Тяжинском и Гурьевском муниципальных районах и Ижморском муниципальном округе.

За выявленные нарушения предусмотрена ответственность по ст. 20.6.1. КоАП РФ («Невыполнение правил проведения при ЧС или угрозе ее возникновения»). В отношении виновных составляются административные протоколы, материалы дел передаются на рассмотрения в суды для назначения административных наказаний.

Напомним, в Новосибирской области проведут санобработку транспорта, МФЦ и общественных пространств за счет регионального бюджета.

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