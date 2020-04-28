За последние сутки в Кемеровской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у трех пациентов, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

В Кузбасса число смертей пациентов с коронавирусом выросло до двух. «Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался», — говорится в сообщении телеграм-канала губернатора.

Трое новых инфицированных изолированы и получают необходимое лечение. В инфекционных стационарах Кузбасса на сегодняшний день находится 101 больной коронавирусом.

В медучреждениях, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в областинаходятся 9634 человек, включая тех, кто получил предписания о самоизоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области стало на 60 инфицированных коронавирусом больше.

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