За последние сутки в Кемеровской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у трех пациентов, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
В Кузбасса число смертей пациентов с коронавирусом выросло до двух. «Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался», — говорится в сообщении телеграм-канала губернатора.
Трое новых инфицированных изолированы и получают необходимое лечение. В инфекционных стационарах Кузбасса на сегодняшний день находится 101 больной коронавирусом.
В медучреждениях, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в областинаходятся 9634 человек, включая тех, кто получил предписания о самоизоляции.
Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области стало на 60 инфицированных коронавирусом больше.