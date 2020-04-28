«Красный» оператор начал онлайн-продажи SIM-карт в полностью автоматическом режиме, исключив посещение салона связи. Купить SIM-карту можно в интернет-магазине МТС, затем самостоятельно ее зарегистрировать и человек в этот процесс включается всего один раз – когда доставляет карту на дом.

Активировать SIM-карту теперь можно в любое время при помощи специального приложения «МТС Абонент». В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона с фотографией в паспорте. В случае, если проверка сличения не будет успешна, пользователю необходимо будет повторить процедуру саморегистрации.

По умолчанию пользователю будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении «Мой МТС».

Автоматизацию продаж SIM-карт МТС начал еще в конце 2019 года, установив первый в Сибири симкомат. Следующим шагом стала продажа карт онлайн и коронавирус дополнительно подстегнул этот тренд.

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