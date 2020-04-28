Лабораторные исследования для качественного и количественного определения антител класса G (IgG) будут проводиться с применением технологии иммуноферментного анализа. Взятие биологического материала — венозной крови — будет производиться в медицинских офисах компании «Инвитро», точный список которых будет известен ближе к дате старта тестирования. Начало тестирования намечено на вторую половину мая текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В зависимости от типа выполняемого теста, его стоимость составит от 950 до 3 500 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Исследование смогут сделать все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ: повышенная температура тела, кашель, насморк, одышка. Кроме того, желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

Эти исследования позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции и оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию COVID-19.

В случае с заболеванием коронавирусной инфекцией с помощью тестов на специфические IgG антитела также можно провести скрининг выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным.

К исследованию будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний, в том числе и находящиеся Новосибирске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 000 таких тестов. Срок выполнения исследования составит до двух суток без учета дня взятия биологического материала.

Напомним, в СО РАН создан новый центр «Антивирус».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.