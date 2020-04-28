Министр заявил о критической ситуации с лесными пожарами в Сибири

В ходе прошедшего накануне совещания под руководством президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о критической ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля. По словам главы министерства, особенно в этом году от возгораний пострадал Красноярский край, где площадь лесных пожаров уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года. В прошлом году на 27 апреля в крае сгорело 2 тыс. га, в этом году – 20 тыс. га.

Как рассказал принимавший участие в совещании губернатор Красноярского края Александр Усс, 80% лесных пожаров произошло на севере региона, в труднодоступных районах. Их причина, в основном, сухие грозы. Он пояснил, что раньше на федеральном уровне было принято решение о создании на севере края лесопожарного центра. Цена вопроса – 5 млрд рублей. Однако финансирование из госбюджета так и не было выделено. В итоге Александр Усс попросил Владимира Путина «вернуться к решению вопроса».

Что касается остальных пожаров, глава региона назвал их причиной неосторожное обращение с огнем. Александр Усс сказал, что подготовил распоряжение о лишении господдержки сельхозтоваропроизводителей, допускающих неконтролируемый пал на своих полях. «Для меня лично, как в прошлом агрария, это болезненное и противоречивое решение», — добавил красноярский губернатор.

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