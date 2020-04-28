По состоянию на 10.00 28 апреля в Новосибирской области по данным оперативного штаба за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе зарегистрировано на сегодня 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. Выздоровели 53 пациента, четверо больных умерли.
В настоящее время в отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе восемь человек на ИВЛ.
В детской больнице №3 находится 86 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
С подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска взрослых пациентов – 544, включая пациентов с установленным диагнозом. Три больных госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. четыре человека – в Черепановскую ЦРБ и один – в Сузунскую.
Напомним, в СО РАН создан новый центр «Антивирус».